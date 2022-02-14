TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, Hasdal - Ankara istikametinde seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

3 KİŞİ YARALANDI

İçlerinde lüks otomobillerin de bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sırasında sıkışan bazı vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

TEM ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Polis, kazadan dolayı 2 şeridi kapatarak trafik akışını diğer 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.