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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 08.06.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 08:56
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana'da emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

    DHA'nın haberine göre; ekipler, Suriye'de DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.

    Eş zamanlı operasyon

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    10 gözaltı

    Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da DEAŞ operasyonu ViDEO

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3

    Adana da DEAŞ operasyonu #4

    Adana da DEAŞ operasyonu #5

    Adana da DEAŞ operasyonu #6


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