Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde, D.A ile Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan (56) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

D.A., kavga sırasında Mevlüt ve Ümmet Ceylan'a tabancayla ateş etti. Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ümmet Ceylan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheli D.A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.