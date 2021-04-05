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    Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 18:01
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    Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde, D.A ile Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan (56) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    D.A., kavga sırasında Mevlüt ve Ümmet Ceylan'a tabancayla ateş etti. Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ümmet Ceylan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından kaçan şüpheli D.A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.

    Samsun da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı #1

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