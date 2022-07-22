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    Van'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Oobüs şoförü Gökhan Ermiş, seyahat halindeyken fenalaşan kadın yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye ulaştırdı. Şoförün bu hareketi büyük takdir topladı.
    • 22.07.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:53
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    Van'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 numaralı Edremit-TOKİ otobüsünde seyahat eden bir kadın aniden fenalaştı.

    Kadının fenalaşması üzerine otobüste seyahat eden diğer yolcular, kadına müdahalede bulunarak otobüs şoförü Gökhan Ermiş'e haber verdi.

    Kadının baygınlık geçirdiğini gören şoför, güzergahından çıkarak hastanenin yolunu tuttu.

    Bayılan kadını hastaneye götürdü

    İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Gökhan Ermiş, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim etti.

    Bir sürede hastane önünde bekleyen şoför, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine hastaneden ayrıldı.

    Hareketi takdir edildi

    Gökhan Ermiş'in bu davranışı, hem diğer yolculardan hem de hastane de bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

    Konu hakkında eğitimi bulunuyor

    İHA'nıın haberine göre; yaşananları insanlık namına yaptığını belirten otobüs şoförü Gökhan Ermiş, Van Büyükşehir Belediyesi şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını söyleyerek hastaya acil şifalar diledi.

    Van da otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #1Van da otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2



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