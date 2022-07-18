Petrol
103.94
2.75%
Euro
17.7477
1.12%
Dolar
17.5076
0.62%
Altın
965.39
1.00%
Borsa
2437
2.30%
Bitcoin
387.025
4.95%
BTXN Coin
7.45
0.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
    • 18.07.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı

    Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde  belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.

    Kentte sıcaklık 40 dereceye ulaştı

    Büyüyen yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı belirtildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor.

    Gaziantep te başlayan orman yangını kontrol altına alındı #1

    Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    Gaziantep te başlayan orman yangını kontrol altına alındı #2

    Gaziantep te başlayan orman yangını kontrol altına alındı #3

    Gaziantep te başlayan orman yangını kontrol altına alındı #4

    Gaziantep te başlayan orman yangını kontrol altına alındı #5


    İlginizi Çekebilir

    Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü
    3. Sayfa

    Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

    Kapıkule sınır kapısında günlük geçiş rekoru
    Gündem

    Kapıkule sınır kapısında günlük geçiş rekoru

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir