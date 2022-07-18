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- Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
- 18.07.2022 - 15:34
- Güncelleme : 18.07.2022 - 15:48
Gaziantep Burç Ormanları'nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi.
Kentte sıcaklık 40 dereceye ulaştı
Büyüyen yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yayıldığı belirtildi.
İHA'nın aktarımına göre; Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtiliyor.
Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.