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Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.