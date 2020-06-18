Minibüsün içerisindeki saman balyaları arasından 15 bin 100 paket kaçak sigara çıktı.

Adana'da polis, piyasa değeri 250 bin lira değerinde olan binlerce paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir minibüste kaçak sigara taşındığına dair aldığı ihbar ile minibüsü takibe aldı.

Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine geldiği öğrenilen minibüsün güzergahında önlem alan polis ekipleri, aracı durdurdu.

Adana'da kaçak sigara operasyonu - VİDEO







PİYASA DEĞERİ 250 BİN LİRA

Araç içerisinde yapılan arama sonucunda aracın arkasındaki saman balyaları arasında, piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara bulundu.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Kaçak sigaralara el koyan polis, M.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.