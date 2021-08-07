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    Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Çıkan silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yeni bir olayın olmaması için, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 17:03
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    Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Karakeçi Kırsal Mahallesinde, akraba oldukları belirlenen iki aile arasında tartışma çıktı.

    Mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa bir süre içinde kavga döndü.

    Çıkan silahlı kavga nedeniyle M.A.Y. M.Y. Y.Y ve İ.K. yaralandı.

    JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde ilk müdahalesi ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Jandarma yeni bir olayın olmaması için kırsal mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılardan İ.K.'nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa’ya sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #2

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #3

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #4

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