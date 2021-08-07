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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

Çıkan silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yeni bir olayın olmaması için, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.