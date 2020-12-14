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Trabzon'da örtü yangını
Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Ekipler, ormanlık alana yakın bölgedeki yangına müdahale ediyor.
- DHA
- 14.12.2020 - 06:14
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde, saat 22:00 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettİ.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgedeki sarp arazide, soğutma çalışmasına başladı.