Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında bir gecekonduya yapılan baskında, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirlendi.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

EKİPLER KÖPEKLERLE KARŞILAŞTI

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya yapılan baskında ekipler, kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı.

İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü’nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon VİDEO

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri içeri girerek çalışmalar yaptı.

Evin çevresinde ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.

SAVCILIĞA BAŞVURULDU

Hakkında gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B’nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirlendi.

Gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvuruldu.

Operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.