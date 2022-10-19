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    Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu

    Zonguldak-Ankara yolunda yol çalışması sırasında, Oktay K. idaresindeki hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Yaşanan olayda ise şoför yaralandı.
    • 19.10.2022 - 20:24
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    Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu

    Zonguldak-Ankara yolunda bir kaza yaşandı.

    06 BM 4454 plakalı kamyonet sürücüsü Oktay K., karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken kamyonetle beraber dereye uçtu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İHA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #1

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #2

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #3

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #4

    Zonguldak ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu #5


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