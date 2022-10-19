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- Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu
Zonguldak'ta kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu
Zonguldak-Ankara yolunda yol çalışması sırasında, Oktay K. idaresindeki hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Yaşanan olayda ise şoför yaralandı.
- 19.10.2022 - 20:24
Zonguldak-Ankara yolunda bir kaza yaşandı.
06 BM 4454 plakalı kamyonet sürücüsü Oktay K., karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken kamyonetle beraber dereye uçtu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İHA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.