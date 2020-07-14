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Gaziantep'te PKK operasyonu
Aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- AA
- 14.07.2020 - 06:47
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.
İL VE İLÇE BAŞKANLARI DAHİL 33 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.