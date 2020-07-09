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    Meclis’te gergin anlar

    TİP Genel başkanı Erkan Baş'ın konuşması üzerine çıkan tartışma, itişmeleri beraberinde getirdi. Milletvekillerinin “Bağırma lan” diyerek tartışmayı alevlendirdiği gözlendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 11:10
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    Meclis’te gergin anlar

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortalık karıştı.

    Vekiller, birbirlerinin üzerine yürüdü, sesler yükseldi.

    Türkiye İşçi Partisi'nin lideri Erkan Baş'ın AK Partili vekillere yönelik “Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız.” sözleri gerginlik yarattı.

    BİRBİRLERİNİ İTTİLER

    Konuşmaya tepki gösteren vekiller ile muhalefet partisinin temsilcileri masalarından kalkarak karşı karşıya geldi.

    Kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına “Orayı iyi temizle pistir.” diye seslenilmesi de olayın tuzu biberi oldu.

    Meclis’te gergin anlar ViDEO

    Milletvekilleri birbirlerine iterek tartışmaya başladı, yakın temas gözlerden kaçmadı.

    “BAĞIRMA LAN”

    Kavgaya Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay milletvekili Barış Atay da dahil oldu. Bu sırada bazı milletvekillerinin “Bağırma lan” şeklinde tepki verdiği gözlendi.

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