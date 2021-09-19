Maltepe'de, hızla gelen araç otobüs bekleyen öğrenciyi havaya savurdu

Fındıklı Mahallesi’nde hız yapan 2 araç çarpıştı. Araçlardan biri, savrularak otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Kaza anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde, 17 Eylül Cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında, caddeyi birleştiren dört yol üzerinde hız yapan iki araç çarpıştı.

Araçlardan biri çarpmanın şiddeti ile yola savrulup okula gitmek için otobüs bekleyen öğrenciye çarptı.

Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yola savrulan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ambulans, cadde üzerindeki trafik nedeniyle bir süre ilerleyemedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

“DURAK YA DA BANK OLMADIĞI İÇİN İNSANLAR YOLA TAŞIYOR”

Çevre esnaflarından Metin Kale, kazaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Kaza, kontrolsüz iki aracın çarpışmasıyla başladı. Araçlardan biri çarpmanın hızıyla durakta bekleyen genç arkadaşa çarptı. Duraktaki arkadaşın sanırım durumu ağırdı. Burada çok sık kaza yaşanıyor. Otobüs durağının olduğu sabahları fazla kalabalık oluşuyor. O alanda durak ya da bank olmadığı için insanlar yola taşıyor. Sürücüler de bu caddede dikkatsiz kullanınca maalesef bu kazalar oluyor. Bu noktada defalarca benzeri kazalar yaşandı.”