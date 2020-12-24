Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Örgütün "Yamaçlı" ve "Meydan" gruplarında aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO