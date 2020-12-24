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    Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 09:49
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    Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

    Örgütün "Yamaçlı" ve "Meydan" gruplarında aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler, şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

    Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #2

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #3

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #4

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #5

    Adana da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #6

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