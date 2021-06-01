Cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliye önünde kimliği belirsiz şahıslar tarafından vurularak yaralandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı VİDEO

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kısa süre sonra olaya ilişkin 4 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Öte yandan yakalanan 4 şüphelinin davaya ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini, olayda kullandıkları silahları da yolda attıklarını beyan ettikleri öğrenildi.