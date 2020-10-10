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    İstanbul'da PKK operasyonu

    İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 02:50
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    İstanbul'da PKK operasyonu

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    7 KİŞİ GÖZALTINDA

    Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu.

    Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    İstanbul da PKK operasyonu #1

    İstanbul da PKK operasyonu #2

    İstanbul da PKK operasyonu #3

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