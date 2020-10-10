İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.