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İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 10.10.2020 - 02:50
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu.
Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.