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- 5 il için için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
5 il için için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı
Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yapıldı.
- AA
- 09.11.2021 - 23:00
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASINA DİKKAT
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.