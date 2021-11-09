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    5 il için için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

    Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yapıldı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 23:00
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    5 il için için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

    Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

    Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

    AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASINA DİKKAT

    Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

    5 il için için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı #1

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