5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatlı tabancaların çalınmış gibi gösterilip, yasa dışı şekilde satıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takip sonunda 18 şüpheliyi tespit etti.

18 adrese eş zamanlı operasyon

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, Şanlıurfa'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis’te 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 5 tabanca, 5 tüfek, 462 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

18 şüphelinin işlemleri sürüyor

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)