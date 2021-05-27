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    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı

    Esenyurt'ta araç kiralama firmasının sahibi, kiraladıkları aracı geri getirmedikleri gerekçesiyle 2 kişiye kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:18
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    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Veysi Çelik ve Mehmet Çelik, araç kiraladı. İkili kiraladıkları aracı geri teslim etmedi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    İkil, kiraladıkları otomobili firmaya geri teslim etmeyince, araç sahibi tarafından evlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

    Silahlı saldırı sonucu, iki kişi bacağından yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.

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    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO


    OLAYA KARIŞAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

    Yaşanan olay sonrası Esenyurt Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler,  geniş çaplı çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen iki şahıs belirlenerek, gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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