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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

    İstanbul polisi, FETÖ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 eski Polis Akademisi öğrencisini yakaladı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:49
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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de FETÖ ile irtibatlarını devam ettiren 23 eski Polis Akademisi öğrencisi tespit edildi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için harekete geçerek 25 adrese baskın düzenlendi.

    23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı #1

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