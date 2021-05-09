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- İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
- DHA
- 09.05.2021 - 09:58
İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Silivri ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçti.
Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
BASKIN DÜZENLENDİ
Bir adrese yapılan baskında M.H, B.K, M.D isimli 3 kişi yakalandı. Aynı mahalle üzerinde bulunan bir iş yerine de baskın düzenleyen ekipler, hurda dükkanı olarak kullanılan iş yerinin sahibi Y.G. isimli şahsı yakaladı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda 8.2 metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet bilge tüfek, 1 adet çek defteri, 1 adet pompalı tüfek ve 380 TL para ele geçirildi.
Silivri'de uyuşturucu operasyonu VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
4 şüpheli gözaltına alınarak İlçe Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü.
Y.G. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.H., B.K. ve M.D. adliyeye sevk edildi.