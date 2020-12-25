Teknede mahsur kalan üç kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında üç akraba Ali Mohul, Cahit Mohul ve Mehmet Mohul, sabah saatlerinde çay içinde bağlı olan teknelerine binerek avlanmak için denize açıldı.

4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Balıkçılar hemen durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SU ALAN TEKNE ALABORA OLDU

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Su almaya başlayan tekne dalgaların da etkisiyle alabora oldu ve battı. Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı.

Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu VİDEO

ÇEVREDEKİ BALIKÇILAR KURTARDI

Açıkta mahsur kalan 3 balıkçı, diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekne suya gömülürken, sahile çıkarılan 3 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

3 balıkçı ifadeleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TEKNE SUDAN ÇIKARILDI

Batan tekne ise dalgıçlar yardımıyla gövdesinden bağlandı ve diğer teknelerce su altından çekilerek kıyıya çıkarıldı.

















