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    Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu

    Teknede mahsur kalan üç kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 14:50
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    Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu

    Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında üç akraba Ali Mohul, Cahit Mohul ve Mehmet Mohul, sabah saatlerinde çay içinde bağlı olan teknelerine binerek avlanmak için denize açıldı.

    4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Balıkçılar hemen durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    SU ALAN TEKNE ALABORA OLDU

    İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

    Su almaya başlayan tekne dalgaların da etkisiyle alabora oldu ve battı. Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı.

    Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu VİDEO

    ÇEVREDEKİ BALIKÇILAR KURTARDI

    Açıkta mahsur kalan 3 balıkçı, diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekne suya gömülürken, sahile çıkarılan 3 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    3 balıkçı ifadeleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    TEKNE SUDAN ÇIKARILDI

    Batan tekne ise dalgıçlar yardımıyla gövdesinden bağlandı ve diğer teknelerce su altından çekilerek kıyıya çıkarıldı.

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