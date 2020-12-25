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- Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu
Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu
- İHA
- 25.12.2020 - 14:43
- Güncelleme : 25.12.2020 - 14:50
Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında üç akraba Ali Mohul, Cahit Mohul ve Mehmet Mohul, sabah saatlerinde çay içinde bağlı olan teknelerine binerek avlanmak için denize açıldı.
4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Balıkçılar hemen durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
SU ALAN TEKNE ALABORA OLDU
İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Su almaya başlayan tekne dalgaların da etkisiyle alabora oldu ve battı. Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı.
Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu VİDEO
ÇEVREDEKİ BALIKÇILAR KURTARDI
Açıkta mahsur kalan 3 balıkçı, diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekne suya gömülürken, sahile çıkarılan 3 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3 balıkçı ifadeleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
TEKNE SUDAN ÇIKARILDI
Batan tekne ise dalgıçlar yardımıyla gövdesinden bağlandı ve diğer teknelerce su altından çekilerek kıyıya çıkarıldı.