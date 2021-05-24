Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 2 aileden 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa-Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde, Abdulkerim Bahçivan (74) yönetimindeki 63 EY 521 plakalı otomobil, Mehmet Dolaş'ın (44) kullandığı 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş (52), Mahide Dolaş (44), Fatma Zehra Dolaş (40), Zeynep Bahçivan (17), Melisa Bahçivan (16) ve Mehmet Can Bahçivan yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.