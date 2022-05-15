Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanağa yolda yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar da saçak altlarına sığındı.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı.

Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.

Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı.

10 dakikada caddeleri su bastı

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü.

AA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.





























