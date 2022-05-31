Petrol
119.68
1.77%
Euro
17.5487
-0.66%
Dolar
16.384
0.02%
Altın
974.94
-0.26%
Borsa
2542
0.60%
Bitcoin
517.593
3.12%
BTXN Coin
12.52
0.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Emniyet güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 225 kilogram uyuşturucu bulundu.
    • 31.05.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

    İHA'nın haberine göre; jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    "Toplam 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi"

    Konuya ilişkin bilgi veren Van Valiliği, şunları söyledi:

    "1-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van ili bölgesinde meydana gelen 31 olaya müdahale edilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 166 kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 54 kilogram esrar ve 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bu olaya karışan 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

    Van da uyuşturucu operasyonu #1

    Van da uyuşturucu operasyonu #2


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...

    Hamzabeyli Sınır Kapısı, 1 haftadır böyle
    Gündem

    Hamzabeyli Sınır Kapısı, 1 haftadır böyle

    Görüş Bildir