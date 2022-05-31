Van'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 225 kilogram uyuşturucu bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre; jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"Toplam 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi"

Konuya ilişkin bilgi veren Van Valiliği, şunları söyledi:

"1-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van ili bölgesinde meydana gelen 31 olaya müdahale edilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 166 kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 54 kilogram esrar ve 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bu olaya karışan 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."