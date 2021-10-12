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    Hatay’da orman yangını

    Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik kül oldu.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 03:28
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    Hatay’da orman yangını

    Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçi ile müdahale ettiği yangın, 6 saatte kontrol altına alındı.

    5 HEKTARLIK YEŞİL ALAN YANDI

    Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektar kızılçam ve 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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