Aya Yorgi Yortusu nedeniyle kiliseye gidip dilek dilemek isteyen vatandaşlar, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Adadaki araç kapasitesi, takviyelerle 34 araca çıkarıldı.

Büyükada’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, kilisede dilek dilemek için elektrikli araç sırasına girdi.

DHA’nın haberine göre; sıraya giren vatandaşlar uzun elektrikli araç kuyruğu oluşturdu.

Diğer adalardan takviye araçlar getirildi

İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışırken, diğer adalardan takviye araçlar getirildi.

Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 aracın da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırıldığı belirtildi.

“Dilek dilemek için bekliyoruz”

1 saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, “Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. 1 saattir sıra bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şebnem Kalaycı ise , "Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli." dedi.

Esra Gökçe de, "Sıra daha yavaş ilerler diye bekliyorduk ama baya hızlı ilerledi. Demek ki yeni sistem gayet iyi. Zaten faytonların durumuna da çok üzülüyorduk. Aya Yorgi için bekliyorum. Büyükada'ya çok geldim ama Aya Yorgi'ye ilk defa gideceğim. Heyecan var, dilekler hazır.” ifadelerini kullandı.

Büyükada'nın merkezinden saatlerce sıra bekleyerek elektrikli araca binenler, yolculuğun ardından kiliseye yakın olan Lunapark Meydanı'na ulaştı.

Büyükada'da elektrikli araç kuyruğu VİDEO