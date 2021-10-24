53 bin 67 personelin katılımıyla 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirildi

53 bin 67 personelin katılımıyla 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirildi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak, "Türkiye Güven, Huzur ve Vale Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya 53 bin 67 personel katılırken, 787 araç ise trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

"Türkiye Güven, Huzur ve Vale Uygulaması" yapan ekipler; bina, park-bahçe, işletmeler, etkinlik yapılan meydanlar, cadde ve okul çevrelerinde arama yaptı.

Yapılan denetimlere 53 bin 67 personel katılırken, kurallara uymayan bazı iş yerleri ise kapatıldı.

7 BİN 650 NOKTADA UYGULAMA YAPILDI

Ülke genelinde 7 bin 650 noktada yapılan uygulamada 53 bin 67 personel, 205 dedektör köpek görev aldı.

Uygulamada, 6 bin 207 metruk bina ve 6 bin 489 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ve 196 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

12 İŞ YERİ KAPATILDI, 19 KAYIP KİŞİ BULUNDU

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 813 şahıs yakalandı, 6’sı çocuk olmak üzere 19 kayıp kişi bulundu.

5 bin 372 araca işlem yapıldı, 787 araç trafikten men edildi, 69 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 283 umuma açık yere işlem yapılırken 12 iş yeri kapatıldı.

9 İŞLETME VE 1 VALE PERSONELİNE İDARİ YAPTIRIM

Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi.

Vale yönetmeliğine aykırı davranan işletmelere tutanak tutulurken, karayolları trafik yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen 9 işletme ile 1 vale personeline idari yaptırım uygulandı.

Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'nda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara, kaçak tütün ile çok sayıda ateşli silah ve yardımcı malzeme ele geçirildi.