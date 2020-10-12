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    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 04:00
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 04:00
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    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    6 KİLOMETRE DERİNLİKTE

    Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Ege Denizi nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

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