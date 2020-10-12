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- Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 04:00
- Güncelleme : 12.10.2020 - 04:00
Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.