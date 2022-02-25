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    Antalya'da fuhuş operasyonu

    Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 adrese yapılan baskında yakalanan 20 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 12:58
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    Antalya'da fuhuş operasyonu

    Antalya'nın Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 31 Aralık tarihinde fuhuş operasyonu başlatıldı.

    YABANCI UYRUKLU 20 KADIN KURTARILDI

    Yaklaşık 2 ay devam eden projeli operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın kurtarıldı.

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

    5'İ KADIN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan 5’i kadın 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve 6136 SKM suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.

    Antalya da fuhuş operasyonu #1

    Antalya da fuhuş operasyonu #2

    Antalya da fuhuş operasyonu #3


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