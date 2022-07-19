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    Manisa’da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

    Manisa’nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangının geniş bir alanda devam ettiği öğrenildi.
    • 19.07.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 16:08
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    Manisa’da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

    Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 dozer ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği bildirildi.

    Jandarma tahliye ediyor

    Tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

    Manisa’da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor #1

    Manisa’da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor #2

    Manisa’da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor #3


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