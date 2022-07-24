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- 542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi
542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi
- 24.07.2022 - 08:43
- Güncelleme : 24.07.2022 - 08:49
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
Charter seferlerle gönderilecekler
Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter (ucuz uçak) seferle ülkelerine gönderilecek.
542 kaçak Afgan, ülkelerine gönderildi VİDEO
327’si de Kırklareli’den gönderildi
Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildi.
Otobüslerle İstanbul Havalimanı’na sevk edilen Afganistan uyruklu 327 kişi, charter seferle ülkelerine gönderildi.