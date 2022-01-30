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Maltepe’de makas terörü
İşlek bir yol üzerinde makas atarak ilerleyen maganda, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
- İHA
- 30.01.2022 - 10:32
İstanbul Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde olan bir sürüc, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.
Trafiğin yoğun olduğu esnada yollarda hızla ilerleyen sürücü, yer yer emniyet şeridini de kullandı.
ARKADAŞLARI KAYDA ALDI
Diğer sürücüler makasçı sürücüye selektör yaparak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise magandanın arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.