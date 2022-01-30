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    Maltepe’de makas terörü

    İşlek bir yol üzerinde makas atarak ilerleyen maganda, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 10:32
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    Maltepe’de makas terörü

    İstanbul Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde olan bir sürüc, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    Trafiğin yoğun olduğu esnada yollarda hızla ilerleyen sürücü, yer yer emniyet şeridini de kullandı.

    ARKADAŞLARI KAYDA ALDI

    Diğer sürücüler makasçı sürücüye selektör yaparak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise magandanın arkadaşları tarafından cep telefonu ile  görüntülendi.

    Maltepe’de makas terörü

    Maltepe’de makas terörü #1

    Maltepe’de makas terörü #2

    Maltepe’de makas terörü #3


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