Euro
8.9884
-0.38%
Dolar
7.3917
-0.25%
Altın
442.82
0.22%
Borsa
1.54
-0.18%
Bitcoin
251.654
4.75%
EXEN Coin
18.83
-0.42%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

    Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

    Edirne Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtaları Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.E. yönetimindeki süt tankeri, Destek Kıtaları Kavşağı alt geçidine geldiği sırada aynı yönde seyreden Ahmet Özdöl'ün aracına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde giden 61 yaşındaki E.İ. yönetimindeki cipe çarptı.

    AHMET ÖZDÖL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, Ahmet Özdöl, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu. Polis, diğer sürücüler E.E. ve E.İ.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

    Edirnede zincirleme kaza

    YOL 1 SAAT KAPANDI

    Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu istikametine yaklaşık 1 saat kapanan alt geçit, polis ile savcının incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

    Edirnede zincirleme kaza

    Edirnede zincirleme kaza

    Edirnede zincirleme kaza

    Edirnede zincirleme kaza

    Edirnede zincirleme kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir