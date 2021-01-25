Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtaları Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.E. yönetimindeki süt tankeri, Destek Kıtaları Kavşağı alt geçidine geldiği sırada aynı yönde seyreden Ahmet Özdöl'ün aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde giden 61 yaşındaki E.İ. yönetimindeki cipe çarptı.

AHMET ÖZDÖL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Ahmet Özdöl, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu. Polis, diğer sürücüler E.E. ve E.İ.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

YOL 1 SAAT KAPANDI

Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu istikametine yaklaşık 1 saat kapanan alt geçit, polis ile savcının incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.













