Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.'ye (20) ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan O.S., Elbistan ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



