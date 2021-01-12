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    Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

    Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 02:01
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    Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı.

    Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.'ye (20) ateş etti.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerinden kaçan O.S., Elbistan ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş ta silahlı saldırı: 2 ölü #1

    Kahramanmaraş ta silahlı saldırı: 2 ölü #2

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