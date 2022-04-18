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    Hatay'da orman yangını

    Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
    • 18.04.2022 - 06:58
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    Hatay'da orman yangını

    Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

    Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Hatay da orman yangını #1

    Yangına müdahale sürüyor

    DHA'nın haberine göre; yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti.

    Söndürme çalışmaları devam ediyor.

     

    Hatay da orman yangını #2

    Hatay da orman yangını #3

    Hatay da orman yangını #4

    Hatay da orman yangını #5


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