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    Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi emniyet Müdürlüğü’ne bağlı NARKO timleri düzenledikleri operasyonda 55 adet uyuşturucu hap ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
    • 21.04.2022 - 02:38
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    Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli İlçesinde 19 ve 20 Nisan 2022 tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

    Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.O., T.A.K. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

    55 adet uyuşturucu ele geçirildi

    Şüpheli şahıslardan 55 adet uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre,                                                                                              T.A.K. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, B.O. ve S.A. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılarak gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    Zonguldak ta uyuşturucu operasyonu #1


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