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    Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 21.04.2022 - 18:14
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    Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İl Göç İdaresi'ne gönderildiler

    İHA'ya göre kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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