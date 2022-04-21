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- Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 21.04.2022 - 18:14
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İl Göç İdaresi'ne gönderildiler
İHA'ya göre kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.