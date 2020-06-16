56 ilde 167 FETÖ şüphelisi için operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi.

119'U TSK'DA MUVAZZAF

Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

100 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 167 şüpheliden 100'ü gözaltına aldı.