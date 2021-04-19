3 otomobilin karıştığı kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Ümraniye TEM otoyolu Ankara istikametinde, yoğun yağış sebebiyle 3 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazaya karışan 34 BIS 486 plakalı bir araç ise takla attı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken trafiği de kontrol altına aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEM'de zincirleme kaza VİDEO