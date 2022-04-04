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    Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

    İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar da yaşandı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 04:54
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 05:46
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    Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

    Ümraniye ilçesinde Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çevre itfaiyelerden yardım istedi.

    YANGIN 1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

    Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın 1 saati aşkın sürede kontrol altına alınarak itfaiye ekiplerince soğutma işlemleri yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri asayişi sağlarken yangın hakkında araştırma başlattı.

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #1

    TRAFODAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Yangın anında çevrede bulunan Oğuz Aydın "Büyük ihtimal elektrik trafosundan çıktı. Daha önce de elektrik trafosundan çıkmıştı. Can kaybı yok sadece maddi zarar var. Çok şükür can kaybı yok. Çok şükür itfaiye ekipleri zamanında müdahale yaptı şu an kontrol altında" dedi.

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #2

    Ümraniye de geri dönüşüm tesisinde yangın #3


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