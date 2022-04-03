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    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 17:56
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    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    AĞAÇLAR DEVRİLDİ TRAFİK DURDU

    Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde park halindeki iki aracın üzerine rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

    Etlik Caddesi'nde de yol karındaki ağacın yola devrilmesi sonucu trafik geçici olarak durdu.

    Bazı bölgelerde ise çatı ve tabelalar uçtu, elektrik direkleri zarar gördü.

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #1

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #2

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #3

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #4

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #5

    Ankara’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #6


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