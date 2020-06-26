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Hakkari'de 3 terörist öldürüldü
Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 26.06.2020 - 22:39
İçişleri Bakanlığı'ndan apılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.