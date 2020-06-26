Dolar
6.855
-0.0145%
Euro
7.6989
0.0766%
Altın
1771.32
0.444%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.049
0.3243%
Bitcoin
62835.19
-2.3495%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

    Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 22:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hakkari'de 3 terörist öldürüldü #1

     

    İçişleri Bakanlığı'ndan apılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

     

    Görüş Bildir