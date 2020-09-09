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    Bursa'da motosiklet otomobile çarptı

    Tali yoldan çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 11:01
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    Bursa'da motosiklet otomobile çarptı

    Ali A. (55) idaresindeki 16 VZ 533 plakalı motosiklet sürücüsü, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Ayfer K.'nin kullandığı 34 VG 0952 plakalı otomobile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı İznik Devlet hastanesine kaldırdı.

    Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa'da motosiklet otomobile çarptı İZLE





    Bursa da motosiklet otomobile çarptı #1

    Bursa da motosiklet otomobile çarptı #2

    Bursa da motosiklet otomobile çarptı #3

    Bursa da motosiklet otomobile çarptı #4

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