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- Bursa'da motosiklet otomobile çarptı
Bursa'da motosiklet otomobile çarptı
Tali yoldan çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
- İHA
- 09.09.2020 - 11:01
Ali A. (55) idaresindeki 16 VZ 533 plakalı motosiklet sürücüsü, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Ayfer K.'nin kullandığı 34 VG 0952 plakalı otomobile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı İznik Devlet hastanesine kaldırdı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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