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Muğla'da orman yangını
Marmaris'te orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
- 28.07.2022 - 19:04
- Güncelleme : 28.07.2022 - 19:09
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.06'da ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Havadan ve karadan müdahale ediliyor
DHA'nın haberine göre ihbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor.
Marmaris’te orman yangını VİDEO