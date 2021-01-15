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    Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

    İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 3 vatandaş yaralandı.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:45
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    Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı

    Öğle saatlerinde Adıyaman'da bulunan Petrol Mahallesi’nde Turgay Sağacan yönetimindeki 02 BE 243 plakalı otomobil ile Ramazan Fidan yönetimindeki 02 AAY 821 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

    Kazada sürücüler Sağacan ve Fidan ile Hikmet Fidan yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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