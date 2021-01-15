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- Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 3 yaralı
İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 3 vatandaş yaralandı.
- DHA
- 15.01.2021 - 15:24
- Güncelleme : 15.01.2021 - 15:45
Öğle saatlerinde Adıyaman'da bulunan Petrol Mahallesi’nde Turgay Sağacan yönetimindeki 02 BE 243 plakalı otomobil ile Ramazan Fidan yönetimindeki 02 AAY 821 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücüler Sağacan ve Fidan ile Hikmet Fidan yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.