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    Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Samsun'un Alaçam ilçesinde üst geçit yerine annesiyle yoldan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 23:59
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    Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Samsun'un Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen olayda, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek'e çarptı.

    10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti #1

    Samsun da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti #2

    Samsun da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti #3

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