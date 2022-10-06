6-8 Ekim olaylarındaki acılar, 8'inci yılında da unutulmadı

HDP’nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK yandaşları tarafından katledilen 4 gencin ailesinin acıları, 6-8 Ekim olaylarının üzerinden 8 yıl geçmesine ilk günkü tazeliğini koruyor.

6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının HDP’nin çağrısı üzerine sokağa çıkması ile yaşanan olaylar, hafızalardaki canlılığını korumaya devam ediyor.

Başta Diyarbakır olmak üzere 35 ile ve 96 ilçede çıkan olaylar 2 polis memurunu şehit etti.

35 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda akıllara kazınan en acı sahnelerden biri de kurban eti dağıtmaya çıkan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz’ün, PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmeleri oldu.

Aradan geçen 8 yıla rağmen, ailelerin evlat acısı ilk günkü gibi taze…

İHA’nın haberine göre; Bağlar ilçesinde 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca katledilen çocukların aileleri, evlatlarının şehadetini gururla desteklediklerini söyledi.

“Selahattin Demirtaş’a bu davada ceza vermedikleri sürece içimiz rahat olmaz”

Yaşananları unutmadıklarını belirten Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgüz, "Olaylarda oğlum şehit oldu, ben de yaralandım. 6-8 Ekim tarihi geldiğinde biz sanki yeni şehit olduğunu hissediyoruz. Geceleri uyku gözlerimize girmiyor. 8 yıl olmasına rağmen taze, fakat bizim gayemiz bu davayla yargılananlar cezasını alsınlar. Selahattin Demirtaş’a bu davada ceza vermedikleri sürece içimiz rahat olmaz. Adalet yerini bulsun, herkese adalet var bize mi yok?” dedi.

“30 bin TL maaş veriyorlar ve maaşını kesmediler”

Gökgüz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Selahattin Demirtaş’a tek mi adalet var, eşiyle poz vermesini biliyor, 30 bin TL maaş veriyorlar ve maaşını kesmediler.

“Bu 6’lı masa akrepler, hep yalan dolan, hepsi düşmandılar, şimdi ise dost olmuşlar”

Bu 6’lı masa akrepler, hep yalan dolan, hepsi düşmandılar, şimdi ise dost olmuşlar. Bunların gayesi Müslümanları yok etmek ve bunun için çalışıyorlar. Nasıl ki 6-8 Ekim'de bu çocuklarımızı katlettiler, fakir fukara karınlarını doyuramasın ve onlara muhtaç kalsınlar diye.

6-8 Ekim olaylarındaki acılar, 8. yılında da unutulmadı VİDEO



“Milleti sokağa döktü, kendisi kızıyla Marmaris’te kuma gömüldü”

Bunlar milletin düşmanı. Kendi ağzıyla anneler ağlamasın dediler, kendileri ağlattılar. Milleti sokağa döktü, kendisi kızıyla Marmaris’te kuma gömüldü, denize girdi. Unutulmaz ve unutmayacağız, acımız çok büyük. 8 yıldır sanki 8 gün gibi geliyor. Çocuklar büyüdü, babalarını soruyorlar. Her gün babası için ağlıyorlar.”

Diyarbakır'da yaşanan olaylarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenlik kamerası zarar gördü. Diyarbakır'da valilikçe olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapıldı.