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    Kayseri'de 6 çocuğunun babasını öldüren kadın, tutuklandı

    Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 22:02
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    Kayseri'de 6 çocuğunun babasını öldüren kadın, tutuklandı

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı.

    KALBİNDEN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma A., 6 çocuğunun babası Mehmet A.’yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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