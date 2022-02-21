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- Kayseri'de 6 çocuğunun babasını öldüren kadın, tutuklandı
Kayseri'de 6 çocuğunun babasını öldüren kadın, tutuklandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 21.02.2022 - 22:01
- Güncelleme : 21.02.2022 - 22:02
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma A., 6 çocuğunun babası Mehmet A.’yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.