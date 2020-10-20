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- 6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı
6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 20.10.2020 - 07:25
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Mehmet E.'nin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet E.'nin il merkezinde saklandığı ev tespit edilerek, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
OPERASYONLA YAKALANDI
PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet E.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.