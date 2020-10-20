Dolar
7.8856
0.0875%
Euro
9.2875
0.1293%
Altın
1901.86
-0.1066%
Borsa
1205.37
0%
G. Altın
481.966
-0.0711%
Bitcoin
92951.88
0.2204%
EXEN Coin
11.69
-0.42%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 16 C

    6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 07:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı

    Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Mehmet E.'nin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

    Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet E.'nin il merkezinde saklandığı ev tespit edilerek, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet E.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir